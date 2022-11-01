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تضامن مع فيصل العتيبي ضد التنمر

2022-11-01 الساعة 12:38
تضامن مع فيصل العتيبي ضد التنمر
المواطن - الرياض

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عبر العديد من مرتادي موقع تويتر عن تضامنهم الواسع، مع مشهور التيك توك فيصل العتيبي، عقب تعرضه للتنمر والإساءة من قبل بعض المتابعين خلال بث مباشر، ما جعله يغضب ويرد عليهم.

وظهر العتيبي في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية، وهو يرد على التنمر الذي تعرض له .

حملة تضامن

وعقب ذلك، أعلن عن أنه سيقوم بتعطيل حساباته بتطبيق التيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، إذا كانت الشهرة تأتي بهذا الشكل، ليتضامن عدد كبير معه، خاصة أن الكثير قاموا بتهدئته خلال البث، وطالبوه بعدم الرد.

وانتقد المغردون كل من يتنمر عليه، فقال أحد المغردين: “لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى”، وأضاف آخر: “أيًا كانت قبيلتك، ديانتك، لون بشرتك، ذوقك بالملابس وغيرها، لهجتك، فكونك إنسانًا لك كل الاحترام والتقدير”.

صوت فيصل العتيبي

فيما أشاد آخرون بخامة صوته الجميلة المميزة رغم كونه صغيرًا في السن، فذكرت مغردة “الله يحفظه مبدع رغم صغر سنه وإن شاء الله يرجع أقوى”، وأضاف آخر: “فيصل خامة صوتية عظيمة ولعل هذه الصرخة تنبهنا للاهتمام بمثل هذه المواهب ودعمها”.

وأكد مغرد آخر أن “من أسوأ ما يمر به الإنسان في مراحل حياته الأولى هو التنمر، فلا يحس بألمه ومرارته غير الذين شعروا بهذا التنمر، فالكلمات تبقى في ذاكرة المتلقي سنين طويلة مسببةً جرحًا غائرًا له”.

عقوبة

فيما ناشد مغردون الجهات المختصة ، بمعاقبة أي شخص يتنمر على آخر، بالسجن أو الغرامة المالية.

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