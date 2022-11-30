تضرر 5 مركبات في حريق صهريج وقود بحي المحمدية

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تمكن فريق الدفاع المدني بجدة، مساء اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع في صهريج وقود في حي المحمدية.
ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحريق أسفر عن تضرر (5) مركبات، حيث تم التعامل مع الحريق وتسرب الوقود، دون حدوث أي إصابات.