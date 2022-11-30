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تمكن المدني من إخماده

تضرر 5 مركبات في حريق صهريج وقود بحي المحمدية

2022-11-30 الساعة 9:24
تضرر 5 مركبات في حريق صهريج وقود بحي المحمدية
المواطن - الرياض

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تمكن فريق الدفاع المدني بجدة، مساء اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع في صهريج وقود في حي المحمدية.

تضرر 5 مركبات

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحريق أسفر عن تضرر (5) مركبات، حيث تم التعامل مع الحريق وتسرب الوقود، دون حدوث أي إصابات.

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