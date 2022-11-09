تطبيق “تويو” الفائق يعزز بنيته التحتية للمدفوعات الرقمية من خلال عقد شراكة مع “M2P” العالمية للتكنولوجيا المالية

أعلن التطبيق السعودي الفائق “تويو”، عن عقد شراكة مع “M2P” للتكنولوجيا المالية، وهي أكبر شركة بنية تحتية لواجهة برمجة التطبيقات في آسيا، في خطوة ستحدث نقلة هائلة في قطاع التوصيل عبر الإنترنت داخل المملكة، كما ستمنح العملاء والممثلين والشركاء التجاريين المزيد من الخدمات المميزة.

التعاون الأخير يشكل حلقة جديدة من سلسلة الشراكات الإستراتيجية في محفظة “تويو”، كما سيدعم التطبيق في مهمته لتوفير تجربة عملاء على مستوى عالمي، وسيعزز مساحة الابتكار لدى العملاء والشركاء داخل قطاع التوصيل عبر الإنترنت وفي الاقتصاد الرقمي عموماً.

تعد “M2P” للتكنولوجيا المالية شركة ذات بصمة عالمية من خلال تواجدها في أكثر من 20 سوقاً في قارات آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا. وتتخصص الشركة في توفير البنية التحتية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، كما تقدم مجموعة واسعة من الحلول عبر المدفوعات والإقراض والخدمات المصرفية. وتتلخص أهداف “M2P” في مساعدة كل شركة على أن تصبح شركة تكنولوجيا مالية، من خلال طرح منتجات مصرفية مبتكرة تقنياً، مع التزامها القوي بخدمة العملاء.

وفي تعليقه على الشراكة الجديدة، أكد زياد العجلان الرئيس التنفيذي التجاري لتطبيق “تويو”، أن التعاون مع “M2P” للتكنولوجيا المالية سيضيف قيمة كبيرة إلى عروض وخدمات “تويو”، كما سيمهد الطريق لمستقبل مثير من التعاون البيني. وأضاف قائلاً: “تعد “MP2” شركة رائدة في قطاعها، وستدعمنا حلولها في رحلتنا نحو تعزيز مكانتنا الرائدة في مجال التوصيل عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. لا يقتصر هدفنا في “تويو” على تحقيق رغبات عملائنا، بل نطمح إلى تجاوز توقعاتهم بكثير، وهذا التعاون يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف”.

من جهتها، قالت فاناثي موهاناكريشنان، مديرة قطاع الأعمال في “M2P” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن “المملكة العربية السعودية تعد سوقاً جاذبة، حيث نرى تركيزاً متزايداً من الشركات للاستفادة من التكنولوجيا من أجل توفير حلول سداد متنوعة، وهو ما يجعل أي معاملة على المنصة أكثر سهولة ومرونة. وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تعزيز مستوى الشمول المالي من خلال تنمية البنية التحتية لحلول الدفع الرقمي في سبيل الوصول إلى “مجتمع غير نقدي”، يسر شركة “M2P” أن تتعاون مع “تويو” لتنويع خيارات الدفع الرقمية لعملاء المنصة”.