Icon

احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد Icon الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم Icon قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار Icon نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر Icon تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية Icon وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد Icon السكران يطمئن محبيه وينفي إصابته بمرض خطير Icon السعودية تذهل حضور WTM Icon قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر Icon الإطاحة بالمتلفظ على رجل الأمن بحائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السوق

تطبيق “تويو” الفائق يعزز بنيته التحتية للمدفوعات الرقمية من خلال عقد شراكة مع “M2P” العالمية للتكنولوجيا المالية

2022-11-09 الساعة 11:28
تطبيق “تويو” الفائق يعزز بنيته التحتية للمدفوعات الرقمية من خلال عقد شراكة مع “M2P” العالمية للتكنولوجيا المالية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن التطبيق السعودي الفائق “تويو”، عن عقد شراكة مع “M2P” للتكنولوجيا المالية، وهي أكبر شركة بنية تحتية لواجهة برمجة التطبيقات في آسيا، في خطوة ستحدث نقلة هائلة في قطاع التوصيل عبر الإنترنت داخل المملكة، كما ستمنح العملاء والممثلين والشركاء التجاريين المزيد من الخدمات المميزة.

التعاون الأخير يشكل حلقة جديدة من سلسلة الشراكات الإستراتيجية في محفظة “تويو”، كما سيدعم التطبيق في مهمته لتوفير تجربة عملاء على مستوى عالمي، وسيعزز مساحة الابتكار لدى العملاء والشركاء داخل قطاع التوصيل عبر الإنترنت وفي الاقتصاد الرقمي عموماً.

تعد “M2P” للتكنولوجيا المالية شركة ذات بصمة عالمية من خلال تواجدها في أكثر من 20 سوقاً في قارات آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا. وتتخصص الشركة في توفير البنية التحتية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، كما تقدم مجموعة واسعة من الحلول عبر المدفوعات والإقراض والخدمات المصرفية. وتتلخص أهداف “M2P” في مساعدة كل شركة على أن تصبح شركة تكنولوجيا مالية، من خلال طرح منتجات مصرفية مبتكرة تقنياً، مع التزامها القوي بخدمة العملاء.

وفي تعليقه على الشراكة الجديدة، أكد زياد العجلان الرئيس التنفيذي التجاري لتطبيق “تويو”، أن التعاون مع “M2P” للتكنولوجيا المالية سيضيف قيمة كبيرة إلى عروض وخدمات “تويو”، كما سيمهد الطريق لمستقبل مثير من التعاون البيني. وأضاف قائلاً: “تعد “MP2” شركة رائدة في قطاعها، وستدعمنا حلولها في رحلتنا نحو تعزيز مكانتنا الرائدة في مجال التوصيل عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. لا يقتصر هدفنا في “تويو” على تحقيق رغبات عملائنا، بل نطمح إلى تجاوز توقعاتهم بكثير، وهذا التعاون يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف”.

من جهتها، قالت فاناثي موهاناكريشنان، مديرة قطاع الأعمال في “M2P” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن “المملكة العربية السعودية تعد سوقاً جاذبة، حيث نرى تركيزاً متزايداً من الشركات للاستفادة من التكنولوجيا من أجل توفير حلول سداد متنوعة، وهو ما يجعل أي معاملة على المنصة أكثر سهولة ومرونة. وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تعزيز مستوى الشمول المالي من خلال تنمية البنية التحتية لحلول الدفع الرقمي في سبيل الوصول إلى “مجتمع غير نقدي”، يسر شركة “M2P” أن تتعاون مع “تويو” لتنويع خيارات الدفع الرقمية لعملاء المنصة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية
السعودية اليوم

15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية

السعودية اليوم
5 محاور استثنائية لـ تغطية مشاركة الأخضر...
الرياضة

5 محاور استثنائية لـ تغطية مشاركة الأخضر...

الرياضة
السعودية محور الرياضة القادم بالمنطقة 
تقارير

السعودية محور الرياضة القادم بالمنطقة 

تقارير
مصر الأوليمبي يعبر إسواتيني ويواجه زامبيا
الرياضة العالمية

مصر الأوليمبي يعبر إسواتيني ويواجه زامبيا

الرياضة العالمية
بايدن يواجه تهديدًا يكلفه 2 مليار دولار...
العالم

بايدن يواجه تهديدًا يكلفه 2 مليار دولار...

العالم
اشتعال شاحنة بعد مطاردة مثيرة بكاليفورنيا
غرائب

اشتعال شاحنة بعد مطاردة مثيرة بكاليفورنيا

غرائب
ترامب يعلن الترشح للانتخابات الأمريكية 2024
العالم

ترامب يعلن الترشح للانتخابات الأمريكية 2024

العالم
CNN تتحدث عن قوة السعودية والإمارات
تقارير

CNN تتحدث عن قوة السعودية والإمارات

تقارير