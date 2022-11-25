Icon

موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الثانية

تعادل إنجلترا وأمريكا سلبيًّا بالشوط الأول

2022-11-25 الساعة 11:22
تعادل إنجلترا وأمريكا سلبيًّا بالشوط الأول
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول مباراة إنجلترا وأمريكا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بالتعادل السلبي.

إنجلترا وأمريكا يتعادلان

وبدأت مباراة إنجلترا وأمريكا المقامة على إستاد البيت بشكل سريع، وسط سيطرة من منتخب “الأسود الثلاثة”، ولعب كيران تريبير كرة أبعدها الدفاع عند الدقيقة 12، ومرت رأسية حاجي رايت خارج الملعب عند الدقيقة 20.

قد يهمّك أيضاً
Img

6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن

Img

طائرات بدون طيار بأيادٍ سعودية 100%

إنجلترا وأمريكا
جانب من المباراة – المصدر @England

وانطلق رحيم ستيرلينج، إلا أن الدفاع نجح في تشتيت الكرة عند الدقيقة 25، ومرت تسديدة ماكيني أعلى المرمى، ومرر ماونت كرة طولية أمسكها الحارس مات تيرنر عند الدقيقة 36، ومرت رأسية بوليسيتش بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

منتخب إنجلترا ضد منتخب أمريكا
جانب من المباراة – المصدر @England

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم الشوط الثاني بشكل ضاغط، بحثًا عن هز الشباك وخطف الثلاث نقاط؛ لضمان التأهل، فيما تسعى أمريكا للحفاظ على حظوظها وتحقيق نتيجة إيجابية.

إنجلترا وأمريكا
نتيجة الشوط الأول – المصدر @fifaworldcup_ar

ترتيب المجموعة

وقبل مباراة إنجلترا وأمريكا اليوم، يحتل “الأسود الثلاثة” صدارة ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم 2022، بالتساوي مع منتخب إيران الأول لكرة القدم، ثم أمريكا وويلز برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض
العالم

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

العالم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة
الرياضة

بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة

الرياضة
الوضع الدولي في خطر
العالم

الوضع الدولي في خطر

العالم
مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟
السعودية اليوم

مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟

السعودية اليوم
المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب
الرياضة

المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

الرياضة
تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11
العالم

تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11

العالم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم