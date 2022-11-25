تعادل إنجلترا وأمريكا سلبيًّا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول مباراة إنجلترا وأمريكا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بالتعادل السلبي.

إنجلترا وأمريكا يتعادلان

وبدأت مباراة إنجلترا وأمريكا المقامة على إستاد البيت بشكل سريع، وسط سيطرة من منتخب “الأسود الثلاثة”، ولعب كيران تريبير كرة أبعدها الدفاع عند الدقيقة 12، ومرت رأسية حاجي رايت خارج الملعب عند الدقيقة 20.

وانطلق رحيم ستيرلينج، إلا أن الدفاع نجح في تشتيت الكرة عند الدقيقة 25، ومرت تسديدة ماكيني أعلى المرمى، ومرر ماونت كرة طولية أمسكها الحارس مات تيرنر عند الدقيقة 36، ومرت رأسية بوليسيتش بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم الشوط الثاني بشكل ضاغط، بحثًا عن هز الشباك وخطف الثلاث نقاط؛ لضمان التأهل، فيما تسعى أمريكا للحفاظ على حظوظها وتحقيق نتيجة إيجابية.

ترتيب المجموعة

وقبل مباراة إنجلترا وأمريكا اليوم، يحتل “الأسود الثلاثة” صدارة ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم 2022، بالتساوي مع منتخب إيران الأول لكرة القدم، ثم أمريكا وويلز برصيد نقطة واحدة لكل منهما.