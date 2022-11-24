تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة البرتغال وغانا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بالتعادل السلبي.

البرتغال وغانا يتعادلان

وبدأت مباراة البرتغال وغانا المقامة على إستاد 974 بشكل سريع، وسط ضغط كبير من “برازيل أوروبا”، وأهدر كريستيانو رونالدو فرصة التسجيل مبكرًا.

واستمر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في ضغطه، قبل أن ينجح رونالدو في هز الشباك، إلا أن الحكم ألغاه، ليُسيطر الغضب على كريستيانو لعدم احتسابه، ليواصل اللاعبين المحاولات وسط تألق دفاعي.

وحاول برازيل أوروبا تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة البرتغال وغانا بالتعادل بدون أهداف.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب البرتغال الأول لكرة القدم الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، للانفراد بصدارة المجموعة مبكرًا.

ترتيب المجموعة

وقبل مباراة المنتخبين اليوم، يحتل منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم صدارة المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله سلبيًّا مع أوروغواي اليوم أيضًا.