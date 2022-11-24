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ضمن منافسات كأس العالم

تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول

2022-11-24 الساعة 8:20
تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول
المواطن - الرياض

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة البرتغال وغانا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بالتعادل السلبي.

البرتغال وغانا يتعادلان

وبدأت مباراة البرتغال وغانا المقامة على إستاد 974 بشكل سريع، وسط ضغط كبير من “برازيل أوروبا”، وأهدر كريستيانو رونالدو فرصة التسجيل مبكرًا.

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البرتغال ضد غانا
جانب من المباراة

واستمر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في ضغطه، قبل أن ينجح رونالدو في هز الشباك، إلا أن الحكم ألغاه، ليُسيطر الغضب على كريستيانو لعدم احتسابه، ليواصل اللاعبين المحاولات وسط تألق دفاعي.

وحاول برازيل أوروبا تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة البرتغال وغانا بالتعادل بدون أهداف.

البرتغال وغانا
جانب من المباراة

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب البرتغال الأول لكرة القدم الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، للانفراد بصدارة المجموعة مبكرًا.

البرتغال وغانا
نتيجة الشوط الأول – المصدر @fifaworldcup_ar

ترتيب المجموعة

وقبل مباراة المنتخبين اليوم، يحتل منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم صدارة المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله سلبيًّا مع أوروغواي اليوم أيضًا.

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