تعادل المكسيك وبولندا بالشوط الأول

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المكسيك وبولندا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
وبدأت مباراة المكسيك وبولندا المقامة على استاد 974 بشكل سريع، وضغط المنتخبان بقوة، وكاد المنتخب المُلقب بـ “إل تري كولور”، عبر أليكسيس فيغا أن يهز الشباك عند الدقيقة 26، ولكن مرت رأسيته بجوار المرمى.
واستمر ضغط منتخب “إل تري كولور”، وأهدر لاعبه هيرفينج لوزانو فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 39، وواصل المنتخبان المحاولات، دون جدوى، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.
ومن المتوقع أن تبدأ أحداث الشوط الثاني بضغط كبير من المنتخبين، حيث يطمح كل منهما في الظهور بشكل مميز وتسجيل هدف، لخطف الثلاث نقاط.
ويتواجد منتخبا المكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022، والتي يتصدرها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برصيد 3 نقاط، وذلك بعد فوزه على الأرجنتين اليوم بهدفين مقابل هدف.