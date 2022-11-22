تعادل المكسيك وبولندا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المكسيك وبولندا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

المكسيك وبولندا يتعادلان

وبدأت مباراة المكسيك وبولندا المقامة على استاد 974 بشكل سريع، وضغط المنتخبان بقوة، وكاد المنتخب المُلقب بـ “إل تري كولور”، عبر أليكسيس فيغا أن يهز الشباك عند الدقيقة 26، ولكن مرت رأسيته بجوار المرمى.

واستمر ضغط منتخب “إل تري كولور”، وأهدر لاعبه هيرفينج لوزانو فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 39، وواصل المنتخبان المحاولات، دون جدوى، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

ومن المتوقع أن تبدأ أحداث الشوط الثاني بضغط كبير من المنتخبين، حيث يطمح كل منهما في الظهور بشكل مميز وتسجيل هدف، لخطف الثلاث نقاط.

ترتيب المجموعة

ويتواجد منتخبا المكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022، والتي يتصدرها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برصيد 3 نقاط، وذلك بعد فوزه على الأرجنتين اليوم بهدفين مقابل هدف.