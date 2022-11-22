Icon

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات كأس العالم

تعادل المكسيك وبولندا بالشوط الأول

2022-11-22 الساعة 8:08
تعادل المكسيك وبولندا بالشوط الأول
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المكسيك وبولندا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

المكسيك وبولندا يتعادلان

وبدأت مباراة المكسيك وبولندا المقامة على استاد 974 بشكل سريع، وضغط المنتخبان بقوة، وكاد المنتخب المُلقب بـ “إل تري كولور”، عبر أليكسيس فيغا أن يهز الشباك عند الدقيقة 26، ولكن مرت رأسيته بجوار المرمى.

قد يهمّك أيضاً
Img

قطر تتسلح بالأرض والجمهور والإكوادور تعود بعد غياب

Img

الأخدود يتصدر دوري يلو بعد 12 جولة

المكسيك ضد بولندا
جانب من المباراة

واستمر ضغط منتخب “إل تري كولور”، وأهدر لاعبه هيرفينج لوزانو فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 39، وواصل المنتخبان المحاولات، دون جدوى، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

ومن المتوقع أن تبدأ أحداث الشوط الثاني بضغط كبير من المنتخبين، حيث يطمح كل منهما في الظهور بشكل مميز وتسجيل هدف، لخطف الثلاث نقاط.

المكسيك وبولندا 1
جانب من المباراة

ترتيب المجموعة

ويتواجد منتخبا المكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022، والتي يتصدرها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برصيد 3 نقاط، وذلك بعد فوزه على الأرجنتين اليوم بهدفين مقابل هدف.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير