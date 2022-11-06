تعادل بطعم الهزيمة لأتليتكو مدريد بالليجا

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واصل فريق أتليتكو مدريد نتائجه السلبية في الدوري الإسباني وتعادل اليوم الأحد أمام إسبانيول بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة الـ 13 بمواجهات الليجا الإسبانية.
افتتح إسبانيول التسجيل بهدف لسيرجي داردير في الدقيقة 62، وأدرك أتلتيكو مدريد تعادله عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 78.
وشهدت المباراة طرد لياندرو كابريرا، لاعب إسبانيول، في الدقيقة 28.
بهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ 16.