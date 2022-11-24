تعادل بولندا يُصعب مهمة الأخضر

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تأمل الجماهير في استمرار تألق الأخضر ضمن منافسات كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة منتخب بولندا الأول لكرة القدم.
وشدد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة”، صعوة المواجهة المقبلة، وقال عباس عبيد: “تعادل بولندا مع المكسيك سوف يجعل طموحهم للفوز أكثر أمام الأخضر“.
وتابع عباس عبيد: “الطريق ما زال خطرًا أمام المنتخب السعودي، والفريق يحتاج لمجهود استثنائي كما حدث في مباراة الأرجنتين لكي يتجاوز بولندا، تعادل الأخضر مع بولندا بالنسبة لي ستكون نتيجة جيدة”.
وفي السياق ذاته، علق خالد بدرة قائلًا: “بولندا منتخب ليس في قوة الأرجنتين، والمنتخب السعودي قادر على تخطي المباراة بالتركيز وعدم استسهال المنافس”.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد بولندا، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال قطر.
وكان المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في كأس العالم 2022 بالفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل منتخب بولندا الأول لكرة القدم سلبيًّا ضد نظيره المكسيكي.