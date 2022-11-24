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تعادل بولندا يُصعب مهمة الأخضر

2022-11-24 الساعة 1:51
تعادل بولندا يُصعب مهمة الأخضر
المواطن - مروة نبيل

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تأمل الجماهير في استمرار تألق الأخضر ضمن منافسات كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة منتخب بولندا الأول لكرة القدم.

مواجهة صعبة

وشدد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة”، صعوة المواجهة المقبلة، وقال عباس عبيد: “تعادل بولندا مع المكسيك سوف يجعل طموحهم للفوز أكثر أمام الأخضر“.

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منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر fifa

وتابع عباس عبيد: “الطريق ما زال خطرًا أمام المنتخب السعودي، والفريق يحتاج لمجهود استثنائي كما حدث في مباراة الأرجنتين لكي يتجاوز بولندا، تعادل الأخضر مع بولندا بالنسبة لي ستكون نتيجة جيدة”.

وفي السياق ذاته، علق خالد بدرة قائلًا: “بولندا منتخب ليس في قوة الأرجنتين، والمنتخب السعودي قادر على تخطي المباراة بالتركيز وعدم استسهال المنافس”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

الأخضر يواجه بولندا

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد بولندا، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال قطر.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في كأس العالم 2022 بالفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل منتخب بولندا الأول لكرة القدم سلبيًّا ضد نظيره المكسيكي.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر fifa

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