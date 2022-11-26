تعادل سلبي بين الأرجنتين والمكسيك في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الأرجنتين والمكسيك بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
وبدأ الشوط الأول بأداء باهت من قبل المنتخبين، وسط محاولات هجومية قليلة.
ولم يفلح المنتخب الأرجنتيني في إحراز الهدف الأول رغم اختراقات أنخل دي ماريا ولاعب الوسط رودريجو دي بول.
ويبحث المنتخب الأرجنتيني عن الفوز لتعويض خسارته أمام منتخب السعودية في الجولة الأولى، بينما يريد المنتخب المكسيكي تحقيق المفاجأة والفوز بعد تعادله في الجولة الأولى أمام بولندا بدون أهداف.
جدير بالذكر أن كأس العالم 2022 ستكون آخر كأس عالم للاعب ليونيل ميسي.
ولم يفز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم منذ عام 1986 في المكسيك، كما وصل لنهائي المونديال مرتين عامي 1990 و 2014 ولكنه خسر اللقب مرتين أمام نفس المنافس وهو المنتخب الألماني.
ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد صفر من النقاط، أما منتخب المكسيك فيتواجد في المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة.
وفي حال انتهى اللقاء بالتعادل بين الأرجنتين والمكسيك، فسوف يُقدم المنتخبان هدية لـ المنتخب السعودي بالبقاء في المركز الثاني قبل بدء مباريات الجولة الثالثة مساء الأربعاء المقبل.