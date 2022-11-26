Icon

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في نهائيات كأس العالم

تعادل سلبي بين الأرجنتين والمكسيك في الشوط الأول

2022-11-26 الساعة 11:05
تعادل سلبي بين الأرجنتين والمكسيك في الشوط الأول
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهى الشوط الأول من مباراة الأرجنتين والمكسيك بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

أداء باهت بين الأرجنتين والمكسيك

وبدأ الشوط الأول بأداء باهت من قبل المنتخبين، وسط محاولات هجومية قليلة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الموارد البشرية ترد على سؤال عطلة الخميس

Img

ماسك يعلن إلغاء حظر حساب ترامب بتويتر

ولم يفلح المنتخب الأرجنتيني في إحراز الهدف الأول رغم اختراقات أنخل دي ماريا ولاعب الوسط رودريجو دي بول.

ويبحث المنتخب الأرجنتيني عن الفوز لتعويض خسارته أمام منتخب السعودية في الجولة الأولى، بينما يريد المنتخب المكسيكي تحقيق المفاجأة والفوز بعد تعادله في الجولة الأولى أمام بولندا بدون أهداف.

جدير بالذكر أن كأس العالم 2022 ستكون آخر كأس عالم للاعب ليونيل ميسي.

الأرجنتين والمكسيك - الأرجنتين ضد المكسيك

الأرجنتين لم تحصد اللقب من 36 عامًا

ولم يفز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم منذ عام 1986 في المكسيك، كما وصل لنهائي المونديال مرتين عامي 1990 و 2014 ولكنه خسر اللقب مرتين أمام نفس المنافس وهو المنتخب الألماني.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد صفر من النقاط، أما منتخب المكسيك فيتواجد في المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة.

وفي حال انتهى اللقاء بالتعادل بين الأرجنتين والمكسيك، فسوف يُقدم المنتخبان هدية لـ المنتخب السعودي بالبقاء في المركز الثاني قبل بدء مباريات الجولة الثالثة مساء الأربعاء المقبل.

الأرجنتين والمكسيك - الأرجنتين ضد المكسيك

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا
السعودية اليوم

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا

السعودية اليوم
مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي
صحة وطب‎

مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي

صحة وطب‎
لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير
الرياضة

لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة
قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...
أخبار رئيسية

قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...

أخبار رئيسية
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها
السوق

بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها

السوق
مرض خطير يضرب ألمانيا
حصاد اليوم

مرض خطير يضرب ألمانيا

حصاد اليوم