تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين البرازيل وسويسرا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة البرازيل وسويسرا ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم.

أداء باهت

وظهر أداء المنتخبين باهتًا في الشوط الأول، حيث لم ينجح المنتخبان في خلق أي فرص خطيرة خلال أول 45 دقيقة من عمر المباراة.

وكان تشكيل المنتخب البرازيلي للمباراة جاء مكونًا من: ” أليسون بيكر في حراسة المرمى، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو، إيدر ميليتاو، كاسيميرو، فريد، رافينيا، فينسيوس جوينور، لوكاس باكيتا، ريتشارلسون”.

أما تشكيل منتخب سويسرا فجاء مكونًا من: “يان سومر في حراسة المرمى، فيدمير، نيكو إلفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريغيز، ريمو فريولير، جرانيت تشاكا، محمد سو، فابيان ريدير، بريل إيمبولو، روبن فاراغاس”.

البرازيل في الصدارة

وحاليًا، يتواجد المنتخب البرازيلي في صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على منتخب صربيا في الجولة الأولى بنتيجة 2-0، أما منتخب سويسرا فيملك 3 نقاط ويحتل المركز الثاني بعد فوزه على منتخب الكاميرون بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وسبق لـ السيلساو أن تقابل مع منتخب سويسرا في دور المجموعات في كأس العالم 2018 في روسيا، ووقتها انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.