Icon

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في نهائيات كأس العالم

تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين البرازيل وسويسرا

2022-11-28 الساعة 7:58
تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين البرازيل وسويسرا
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة البرازيل وسويسرا ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم.

أداء باهت

وظهر أداء المنتخبين باهتًا في الشوط الأول، حيث لم ينجح المنتخبان في خلق أي فرص خطيرة خلال أول 45 دقيقة من عمر المباراة.

قد يهمّك أيضاً
Img

‎الزكاة والضريبة: 3 خطوات للتحقق من المستحقات لسدادها

Img

حرس الحدود ينقذ قائد مركبة سقطت في بحر جدة

وكان تشكيل المنتخب البرازيلي للمباراة جاء مكونًا من: ” أليسون بيكر في حراسة المرمى، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو، إيدر ميليتاو، كاسيميرو، فريد، رافينيا، فينسيوس جوينور، لوكاس باكيتا، ريتشارلسون”.

أما تشكيل منتخب سويسرا فجاء مكونًا من: “يان سومر في حراسة المرمى، فيدمير، نيكو إلفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريغيز، ريمو فريولير، جرانيت تشاكا، محمد سو، فابيان ريدير، بريل إيمبولو، روبن فاراغاس”.

البرازيل في الصدارة 

وحاليًا، يتواجد المنتخب البرازيلي في صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على منتخب صربيا في الجولة الأولى بنتيجة 2-0، أما منتخب سويسرا فيملك 3 نقاط ويحتل المركز الثاني بعد فوزه على منتخب الكاميرون بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وسبق لـ السيلساو أن تقابل مع منتخب سويسرا في دور المجموعات في كأس العالم 2018 في روسيا، ووقتها انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...
السعودية اليوم

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...

السعودية اليوم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم
حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 
العالم

حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 

العالم
المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية
الرياضة

المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية

الرياضة
جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد
العالم

جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد

العالم
تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف
حصاد اليوم

تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف

حصاد اليوم
الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...
العالم

الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...

العالم
زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض
السعودية اليوم

زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض

السعودية اليوم