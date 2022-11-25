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ضمن منافسات المجموعة الأولى

تعادل هولندا ضد الإكوادور وقطر تودع مونديال 2022

2022-11-25 الساعة 9:19
تعادل هولندا ضد الإكوادور وقطر تودع مونديال 2022
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة هولندا ضد الإكوادور ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

تقدم هولندا ضد الإكوادور

وبدأت مباراة هولندا ضد الإكوادور التي أُقيمت على إستاد خليفة الدولي بشكل سريع، ونجح الطواحين في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق عن طريق كودي جاكبو بتسديدة صاروخية.

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كودي جاكبو
احتفال جاكبو – المصدر @fifaworldcup_ar

وتراجع أداء منتخب هولندا، وسط سيطرة من لاعبي الإكوادور، إلا أن الفاعلية الهجومية غابت عن المرمى، قبل أن يطلق إينير فالنسيا تسديدة قوية، أبعدها حارس المرمى أندريس نوبيرت ببراعة، وحولها إلى ركلة ركنية.

واستمرت المحاولات من المنتخبين دون خطورة حقيقية، وسط تألق من المدافعين، نجح إيستوبينيان في هز الشباك بهدف التعادل، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب هولندا ضد الإكوادور بهدف دون رد.

منتخب هولندا
لاعبو هولندا – المصدر @fifaworldcup_ar

تعادل الإكوادور

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن إينير فالنسيا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49، ليحصل لاعبو منتخب الإكوادور على دفعة معنوية، حيث ضغطوا بقوة، أملًا في هز الشباك مجددًا.

هولندا والإكوادور
جانب من المباراة – المصدر @LaTri

وأنقذت العارضة الطواحين من الهدف الثاني عن طريق تسديدة صاروخية من بلاتا، لتستمر المحاولات دون الجدوى، وتنتهي المباراة بتعادل هولندا ضد الإكوادور.

ورفع منتخب هولندا الأول لكرة القدم رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بمونديال 2022، بالتساوي مع الإكوادور، ليتأكد خروج قطر رسميًّا من البطولة.

منتخب الإكوادور
لاعبو الإكوادور – المصدر @fifaworldcup_ar

 

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