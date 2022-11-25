تعادل هولندا ضد الإكوادور وقطر تودع مونديال 2022

انتهت، منذ قليل، مباراة هولندا ضد الإكوادور ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

تقدم هولندا ضد الإكوادور

وبدأت مباراة هولندا ضد الإكوادور التي أُقيمت على إستاد خليفة الدولي بشكل سريع، ونجح الطواحين في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق عن طريق كودي جاكبو بتسديدة صاروخية.

وتراجع أداء منتخب هولندا، وسط سيطرة من لاعبي الإكوادور، إلا أن الفاعلية الهجومية غابت عن المرمى، قبل أن يطلق إينير فالنسيا تسديدة قوية، أبعدها حارس المرمى أندريس نوبيرت ببراعة، وحولها إلى ركلة ركنية.

واستمرت المحاولات من المنتخبين دون خطورة حقيقية، وسط تألق من المدافعين، نجح إيستوبينيان في هز الشباك بهدف التعادل، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب هولندا ضد الإكوادور بهدف دون رد.

تعادل الإكوادور

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن إينير فالنسيا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49، ليحصل لاعبو منتخب الإكوادور على دفعة معنوية، حيث ضغطوا بقوة، أملًا في هز الشباك مجددًا.

وأنقذت العارضة الطواحين من الهدف الثاني عن طريق تسديدة صاروخية من بلاتا، لتستمر المحاولات دون الجدوى، وتنتهي المباراة بتعادل هولندا ضد الإكوادور.

ورفع منتخب هولندا الأول لكرة القدم رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بمونديال 2022، بالتساوي مع الإكوادور، ليتأكد خروج قطر رسميًّا من البطولة.