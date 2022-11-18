تعاون سعودي رواندي في المجالات الرقمية والابتكارية

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ناقش نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، أمس، مع وزيرة تقنية المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا باولا إنغابير، أوجه توسيع التعاون والشراكة في المجالات الرقمية والتكنولوجية والابتكارية، وذلك بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.
جرى – خلال اللقاء- استعراض السبل الكفيلة بتطوير العلاقات بين البلدين وتفعيلها، خاصةً في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث تعدُّ رواندا من الدول الأعضاء الفاعلة في منظمة التعاون الرقمي.
وتواصل المملكة دعمها للجهود الدولية والإقليمية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، ودعم جسور التنمية في دول القارة الأفريقية وتعزيز الاستثمار.