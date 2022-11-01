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تعليق آلاف الحسابات وإنستجرام تبحث المشكلة

2022-11-01 الساعة 12:01
تعليق آلاف الحسابات وإنستجرام تبحث المشكلة
المواطن - متابعة

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نظرت إنستجرام في المشكلة التي منعت الآلاف من مستخدميها من الوصول إلى منصة مشاركة الصور، إذ شكا العديد منهم من تعليق حساباتهم.

اعتذار

وأفادت إنستجرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز على حسابها على تويتر اليوم الاثنين، قائلة: ندرك أن بعضكم يواجه مشكلات في الوصول إلى حسابه على إنستجرام. نحن ننظر في هذا الأمر ونعتذر عن الإزعاج.

وغرد عدد من مستخدمي المنصة على تويتر، قائلين: إن إنستجرام طلب منهم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للوصول إلى الحسابات المعلقة. ولم يعلق متحدث باسم إنستجرام على مسألة تعليق الحسابات.

انقطاع وتراجع بالأسهم

ووفقًا لموقع داون ديتكتور الذي يتتبع الانقطاعات، تأثر في وقت سابق اليوم ما يقرب من ثلاثة آلاف مستخدم، غير أن هذا الانقطاع ربما أثر على عدد أكبر بكثير من المستخدمين.

وتراجع سهم ميتا بنحو خمسة بالمائة وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم.

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