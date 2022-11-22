تعليق التداول غدًا بناء على توجيه الملك سلمان

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أعلنت تداول السعودية تعليق التداول يوم غد الأربعاء؛ بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية؛ بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.
وجاء في نص بيان لتداول ما يلي: بناءً على التوجيه الملكي الكريم، بتاريخ 04/ 28/ 1444هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/ 11/ 2022م. بأن يكون يوم الأربعاء 04/ 29/ 1444هـ. الموافق 23/ 11/ 2022م إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص، تعلن تداول السعودية عن تعليق التداول ليوم غدٍ الأربعاء 04/ 29/ 1444هـ، الموافق 23/ 11/ 2022م.
على أن يستأنف التداول يوم الخميس 04/ 30/ 1444هـ، الموافق 24/ 11/ 2022م.