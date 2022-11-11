تعليق الصويلحي على قائمة الأخضر للمونديال

علق الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي على قائمة المنتخب الوطني الأول الأخضر النهائية التي ستخوض نهائيات كأس العالم في قطر 2022، والتي أعلنها المدير الفني هيرفي رينارد، اليوم الجمعة.

لاعبون آخرون

وقال حمد الصويلحي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: قائمة الأخضر لم تشهد انضمام أمين بخاري وأحمد بامسعود وزكريا هوساوي وعبدالله رديف ونواف العابد وعبدالله الحمدان.

قائمة المنتخب

حراسة المرمي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي البليهي، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري ، علي الحسن ، رياض شراحيلي ، عبدالله عطيف.

الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري، فهد المولد.