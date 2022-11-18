تعليق صحفي إنجليزي سمع الأذان في قطر

جذب صوت الأذان أسماع أحد الصحفيين الإنجليز، الذي كان حاضرًا لتدريبات منتخب بلاده في قطر، قبل يومين من انطلاق مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022.

تعليق الصحفي الإنجليزي

وقال الكاتب الرياضي الإنجليزي هنري وينتر عبر حسابه في “تويتر” مع نشر مقطع فيديو لتدريبات منتخب إنجلترا في الدوحة: “صوت الأذان أثناء تدريبات منتخب الأسود الثلاث في الدوحة”.

وأضاف الصحفي الإنجليزي في صحيفة ” التايمز” البريطانية معلقًا على صوت الأذان: “يا له من صوت جميل ورائع”.

تداول على نطاق كبير

وحظي المقطع بتداول واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاهده مئات الآلاف، الذين عبروا عن إعجابهم بصوت الأذان.

وتضم المجموعة الأولى في مونديال قطر منتخبات “قطر– الإكوادور – السنغال – هولندا”.

المجموعة الثانية “إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز”.

المجموعة الثالثة “الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا”.

المجموعة الرابعة “فرنسا -أستراليا – الدنمارك – تونس”.

المجموعة الخامسة “إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان”.

المجموعة السادسة “بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا”.

المجموعة السابعة “البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون”.

المجموعة الثامنة “البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية”.

ويتنافس 32 منتخبًا على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط.

وتنطلق مباراة افتتاح مونديال 2022، بين منتخب قطر صاحب الأرض، ومنتخب الإكوادور.