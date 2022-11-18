Icon

طفلة تنطق كلماتها الأولى ورسالة من والدتها للأمير سعود بن فرحان Icon مشاركة ولي العهد في APEC تعكس التقدير العالمي لمكانة المملكة وقيادتها Icon وكالة أمريكية: دلالة قوية لحضور محمد بن سلمان قمة أبيك  Icon ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة أبيك Icon زيارة محمد بن سلمان لـ تايلاند تفتح صفحة جديدة من العلاقات Icon أحقية المستفيد للمعاش عند السفر والتأمينات تُجيب Icon صورة وتعليق.. في نظرتك هيبة وفي وقفتك عز Icon محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات Icon ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات Icon جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
أثناء تدريبات منتخب بلاده

تعليق صحفي إنجليزي سمع الأذان في قطر

2022-11-18 الساعة 2:15
تعليق صحفي إنجليزي سمع الأذان في قطر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

جذب صوت الأذان أسماع أحد الصحفيين الإنجليز، الذي كان حاضرًا لتدريبات منتخب بلاده في قطر، قبل يومين من انطلاق مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022.

تعليق الصحفي الإنجليزي

وقال الكاتب الرياضي الإنجليزي هنري وينتر عبر حسابه في “تويتر” مع نشر مقطع فيديو لتدريبات منتخب إنجلترا في الدوحة: “صوت الأذان أثناء تدريبات منتخب الأسود الثلاث في الدوحة”.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

Img

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي

وأضاف الصحفي الإنجليزي في صحيفة ” التايمز” البريطانية معلقًا على صوت الأذان: “يا له من صوت جميل ورائع”.

تغريدة الصحفي الإنجليزي

تداول على نطاق كبير

وحظي المقطع بتداول واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاهده مئات الآلاف، الذين عبروا عن إعجابهم بصوت الأذان.

وتضم المجموعة الأولى في مونديال قطر منتخبات “قطر– الإكوادور – السنغال – هولندا”.

المجموعة الثانية “إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز”.

المجموعة الثالثة “الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا”.

المجموعة الرابعة “فرنسا -أستراليا – الدنمارك – تونس”.

المجموعة الخامسة “إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان”.

المجموعة السادسة “بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا”.

المجموعة السابعة “البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون”.

المجموعة الثامنة “البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية”.

ويتنافس 32 منتخبًا على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط.

وتنطلق مباراة افتتاح مونديال 2022، بين منتخب قطر صاحب الأرض، ومنتخب الإكوادور.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحالة المطرية الثالثة في الوسم تتواصل
السعودية اليوم

الحالة المطرية الثالثة في الوسم تتواصل

السعودية اليوم
شركات النفط الأمريكية تخذل بايدن
العالم

شركات النفط الأمريكية تخذل بايدن

العالم
ارتفاع تاريخي للذهب في مصر
السوق

ارتفاع تاريخي للذهب في مصر

السوق
نانت يتعادل مع كليرمونت بالدوري الفرنسي
الرياضة العالمية

نانت يتعادل مع كليرمونت بالدوري الفرنسي

الرياضة العالمية
الدفاع المدني ينبه أهالي جازان
السعودية اليوم

الدفاع المدني ينبه أهالي جازان

السعودية اليوم
وزير العدل يقر قواعد الحد من تعارض...
السعودية اليوم

وزير العدل يقر قواعد الحد من تعارض...

السعودية اليوم
مطعم يكبل يد زبائنه قبل تقديم الطلبات
حصاد اليوم

مطعم يكبل يد زبائنه قبل تقديم الطلبات

حصاد اليوم
الأخضر يبدأ تدريباته بمعسكر أبو ظبي
كأس العالم

الأخضر يبدأ تدريباته بمعسكر أبو ظبي

كأس العالم