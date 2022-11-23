تعليق محمد العويس بعد تألقه بلقاء الأرجنتين في مونديال 2022

قدم نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حارس المرمى محمد العويس التهنئة لكل الشعب السعودي وقيادته الرشيدة بعد الفوز الغالي الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، ظهر أمس الثلاثاء، بنتيجة 2-1 على ملعب لوسيل ضمن مواجهات الدول الأول بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

بداية مشرفة

وكتب محمد العويس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الثلاثاء: الحمد لله.. الوطن الغالي وقيادته الرشيدة والشعب السعودي العظيم يستحقون هذه البداية المشرفة في هذا المحفل العالمي.. مبروك، والمستحيل ليس سعودياً.

ظهر حارس مرمى الأخضر، محمد العويس، بمستوى مميز خلال مواجهة السعودية ضد الأرجنتين، ليكون اللاعب الأبرز في صفوف المنتخبين.

أداء استثنائي

ولعب محمد العويس دورًا رئيسيًّا في فوز السعودية ضد الأرجنتين، أمس الثلاثاء، حيث تصدى لأكثر من فرصة خطيرة، خاصةً في الدقائق الأخيرة من المباراة، كما أن الهدف الذي استقبله في شباكه من النجم العالمي ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين جاء من ركلة جزاء.

وقام العويس بالتصدي لـ5 تسديدات من المنافس الأرجنتيني، ليكون أكثر حارس مرمى تصدياً للكرات في مباراة واحدة ضمن منافسات كأس العالم 2022 حتى الآن، ليفرض نفسه بقوة في النسخة الحالية، في مباراة تاريخية لا تُنسى.

رجل المباراة

وكلل حارس الأخضر مجهوده بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “رجل المباراة.. قفل الباب وضيع مفتاحه.. إنه محمد العويس”.