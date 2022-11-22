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مرتبط بالحركة الجيولوجية

تعليق من البحوث الفلكية بعد زلزال مصر

2022-11-22 الساعة 1:11
تعليق من البحوث الفلكية بعد زلزال مصر
المواطن - متابعة

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قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور جاد القاضي: إنه حدث فجر اليوم، زلزال بقوة 5.8، وعلى مسافة 85 كيلو مترًا، ويبعد عن مدينة مرسى مطروح 500 كيلو متر.

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مصر لم تدخل حزام الزلزال

وأضاف جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أن مصر لم تدخل حزام الزلزال.

وأردف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مركز الزلزال جزيرة كريت وعمقه كان كبير نسبيًّا ووصل إلى 85 كيلو مترًا.

وأوضح جاد القاضي أن الزلازل ليس لها توقيت معين، ولكنها مرتبطة بالحركة الجيولوجية، وهناك أماكن معروفة بالنشاط الزلزالي أو البركاني، موضحًا أن الهزات الأرضية غير مرتبطة بالتغيرات المناخية.

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