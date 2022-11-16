تعليم الحدود الشمالية يودع مبلغ أكثر من مليوني ريال لبدل التعيين

فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها
أودعت إدارة تعليم الحدود الشمالية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إيداع مبلغ (2401570 ريالاً) لبدل التعيين للمعلمين والمعلمات المعينين حديثاً.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم طرح (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.
وتأتي هذه الوظائف للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية، تطلعًا لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.
الوظائف شملت “تخصص الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء. وتتمثل متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم، إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين”.