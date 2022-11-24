تعهدات تأمينية بتعويض المتضررين من السيول

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قال مستشار التأمين والمخاطر سليمان بن معيوف: إن التغطية التأمينية للمركبات تتضمن نوعين من التأمين وهما التأمين الشامل والتأمين ضد الغير.
فيديو | مستشار التأمين والمخاطر سليمان بن معيوف لـ #أوراق_تداول: التغطية التأمينية ضد السيول والكوارث الطبيعية للمركبات إلزامية في وثائق "التأمين الشامل فقط"#الإخبارية pic.twitter.com/jBae0shZ6uقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 24, 2022
وأوضح معيوف، في مداخلة لبرنامج “أوراق تداول” على “الإخبارية”، أن التأمين الشامل يشمل الكوارث الطبيعية مثل السيول، ولهذا فمن لديه التأمين الشامل وتضرر من هذه السيول سيتم تعويضه من قبل شركات التأمين وتغطية هذه الأضرار، وفقًا لوثيقة التأمين الشامل.
يأتي ذلك في وقت وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في العديد من أحياء محافظة جدة، خلال الساعات الماضية.
وأظهرت مقاطع فيديو، رصدتها صحيفة “المواطن“، سيولًا عارمة تجرف السيارات في بعض الأحياء بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
في سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والشعيبة، حتى الساعة 3 مساءً.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر بعد ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف، تشمل أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وطبرجل، حتى الساعة 5 مساءً.