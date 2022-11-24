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وفقًا لوثيقة التأمين الشامل

تعهدات تأمينية بتعويض المتضررين من السيول

2022-11-24 الساعة 10:05
تعهدات تأمينية بتعويض المتضررين من السيول
المواطن - الرياض

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قال مستشار التأمين والمخاطر سليمان بن معيوف: إن التغطية التأمينية للمركبات تتضمن نوعين من التأمين وهما التأمين الشامل والتأمين ضد الغير.

تعويض المتضررين

وأوضح معيوف، في مداخلة لبرنامج “أوراق تداول” على “الإخبارية”، أن التأمين الشامل يشمل الكوارث الطبيعية مثل السيول، ولهذا فمن لديه التأمين الشامل وتضرر من هذه السيول سيتم تعويضه من قبل شركات التأمين وتغطية هذه الأضرار، وفقًا لوثيقة التأمين الشامل.

سيول جدة

يأتي ذلك في وقت وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في العديد من أحياء محافظة جدة، خلال الساعات الماضية.

وأظهرت مقاطع فيديو، رصدتها صحيفة “المواطن“، سيولًا عارمة تجرف السيارات في بعض الأحياء بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

الدفاع المدني يحذر

في سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والشعيبة، حتى الساعة 3 مساءً.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر بعد ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف، تشمل أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وطبرجل، حتى الساعة 5 مساءً.

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