تعيين أنور إبراهيم رئيسًا لوزراء ماليزيا

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أعلن القصر الملكي في ماليزيا، صباح الخميس، تعيين أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء في البلاد.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان إبراهيم، زعيم المعارضة في الفترة التشريعية الماضية، أن تحالفه باكاتان هارابان تحدث إلى كتل أخرى في البرلمان، ولديه أكثر من 111 مقعدًا، وهو ما يكفي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت قبل أيام، أن ائتلاف زعيم المعارضة منذ فترة طويلة أنور إبراهيم فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، لكنه لا يملك العدد الكافي لتشكيل الحكومة منفردًا.
وأعلنت لجنة الانتخابات إن ائتلاف باكاتان هارابان متعدد الأعراق بزعامة أنور فاز بإجمالي 82 مقعدًا، بينما حصل تحالف بيريكاتان الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين على 73 مقعدًا.
وخلال الأيام الماضية، كان هناك تنافس بين أنور ومحي الدين على استمالة الكتل الأخرى في البرلمان، والوصول إلى الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، لكن الأول كسب السباق في النهاية.