تعيين عاصم منير قائدًا جديدًا للجيش الباكستاني

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، تعيين الجنرال عاصم منير قائداً جديداً للجيش، خلفًا الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي سيتقاعد في وقت لاحق هذا الشهر، وفقًا لوكالة بلومبيرج.

بدورها، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية ماريوم أورنجزيب على تويتر، إن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف قرر تعيين الفريق ساهر شمشاد ميرزا رئيساً لهيئة الأركان المشتركة، والفريق سيد عاصم منير قائداً للجيش.

ويحتاج التعيين إلى موافقة الرئيس عارف علوي، الذي ينتمي إلى حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان.

الجنرال منير

شغل الجنرال منير رئيساً لجهازي الاستخبارات الأكثر نفوذاً في باكستان، وهما الاستخبارات الداخلية (آي إس آي)، والاستخبارات العسكرية (إم آي)، بحسب وكالة رويترز.

وأُقيل قبل نهاية فترة ولايته من منصب رئيس الاستخبارات الباكستانية بناء على طلب رئيس الوزراء آنذاك عمران خان، دون إعلان أي سبب لإقالته.

ويشغل حالياً منصب قائد التموين والإمدادات في الجيش. ويُعد صاحب أعلى رتبة في الجيش بعد قائد الجيش المنتهية ولايته الجنرال قمر جاويد باجوا.

وسيكون قائد الجيش السابع عشر لباكستان منذ إعلان استقلالها عن بريطانيا عام 1947، مقارنة بنحو 30 رئيس وزراء خلال نفس الفترة.