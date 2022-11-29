Icon

لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
رفض التحدث إلى وسائل الإعلام

تغريم مبابي ماليًّا بسبب سوء السلوك في المونديال

2022-11-29 الساعة 11:54
تغريم مبابي ماليًّا بسبب سوء السلوك في المونديال
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلًا عن شبكة “ESPN”، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرر فرض غرامة مالية على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سن جيرمان.

مبابي
مبابي – المصدر @FrenchTeam

غرامة مالية

وأشار تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، فرض غرامة مالية على الفرنسي كيليان مبابي، بسبب سوء سلوك اللاعب في كأس العالم 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

جوجل يحتفي بفتاة العرب عوشة السويدي

Img

الكهرباء تعيد الخدمة لغالبية المشتركين في جدة رغم صعوبة التنقل

مبابي
مبابي – المصدر @FrenchTeam

وسائل الإعلام

وشددت على أن مبابي، عندما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، أمام أستراليا والدنمارك، رفض التحدث إلى وسائل الإعلام، ما يعد مخالفًا بالنسبة إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في كأس العالم.

وذكرت أن فيفا وجه تحذيرات رسمية إلى منتخب فرنسا، بعد لقاء أستراليا، بشأن توقيع غرامة على كيليان مبابي، إذا ما كرر “سوء السلوك” مجددًا في مباراة الدنمارك، لكن اللاعب أصر على موقفه.

مبابي
مبابي – المصدر @FrenchTeam

ظهور فرنسي

ظهر منتخب فرنسا رائعًا في مباراة الفوز على حساب منتخب أستراليا (4/ 1)، قبل التفوق مجددًا، على الدنمارك، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل رسميًّا، إلى دور الـ16 في كأس العالم، دون انتظار المباراة الثالثة ضد تونس.

وسجل كليان مبابي 3 أهداف في منافسات كأس العالم 2022، ليتصدر رفقة المهاجم الإكوادوري إينير فالنسيا، جدول ترتيب الهدافين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك
حصاد اليوم

ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك

حصاد اليوم
وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

حصاد اليوم
ميزانية بريطانيا تخفض إنفاق كل المجالات إلا...
العالم

ميزانية بريطانيا تخفض إنفاق كل المجالات إلا...

العالم
هبوط الدولار على نطاق واسع
حصاد اليوم

هبوط الدولار على نطاق واسع

حصاد اليوم
بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس...
الملك سلمان

بتوجيه الملك سلمان .. ولي العهد يرأس...

الملك سلمان
أهازيج جماهير الأخضر بالبيت السعودي قبل مواجهة...
كأس العالم

أهازيج جماهير الأخضر بالبيت السعودي قبل مواجهة...

كأس العالم
وزير الطاقة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز...
آخر الاخبار

وزير الطاقة يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز...

آخر الاخبار
قصة مُحزنة لـ عروس الأسكندرية المتوفاة
العالم

قصة مُحزنة لـ عروس الأسكندرية المتوفاة

العالم