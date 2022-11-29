تغريم مبابي ماليًّا بسبب سوء السلوك في المونديال

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلًا عن شبكة “ESPN”، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرر فرض غرامة مالية على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سن جيرمان.

غرامة مالية

وأشار تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، فرض غرامة مالية على الفرنسي كيليان مبابي، بسبب سوء سلوك اللاعب في كأس العالم 2022.

وسائل الإعلام

وشددت على أن مبابي، عندما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، أمام أستراليا والدنمارك، رفض التحدث إلى وسائل الإعلام، ما يعد مخالفًا بالنسبة إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في كأس العالم.

وذكرت أن فيفا وجه تحذيرات رسمية إلى منتخب فرنسا، بعد لقاء أستراليا، بشأن توقيع غرامة على كيليان مبابي، إذا ما كرر “سوء السلوك” مجددًا في مباراة الدنمارك، لكن اللاعب أصر على موقفه.

ظهور فرنسي

ظهر منتخب فرنسا رائعًا في مباراة الفوز على حساب منتخب أستراليا (4/ 1)، قبل التفوق مجددًا، على الدنمارك، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل رسميًّا، إلى دور الـ16 في كأس العالم، دون انتظار المباراة الثالثة ضد تونس.

وسجل كليان مبابي 3 أهداف في منافسات كأس العالم 2022، ليتصدر رفقة المهاجم الإكوادوري إينير فالنسيا، جدول ترتيب الهدافين.