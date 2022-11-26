تغيير كبير في تصميم آيفون 15

تعمل الشركة الأمريكية العملاقة آبل، على إجراء تغيير كبير في تصميم جهاز آيفون 15، والتي من المقرر لها أن تنطلق في سبتمبر المقبل من عام 2023.

أكبر تغييرات

ونشرت صحيفة ذا صن البريطانية، تسريبات مفاداها بأن Apple تعمل على استبدال أزرار الصوت في iPhone 15 Pro. ليتم استبدالها بأزرار تعمل باللمس والاهتزاز.

وكتب محللو شركة باركليز للأبحاث: أن أكبر تغيير في طرازات iPhone الجديدة العام المقبل هو إزالة الأزرار، موضحين أنه يمكن إضافة شريحة جديدة إلى آيفون لإدارة هذه الأزرار اللمسية.

أزرار للصوت

تأتي هذه الأنباء، في أعقاب مطالبة سابقة من قبل المحلل الشهير TF Securities Ming-Chi Kuo في أكتوبر الماضي، فقد قال: إننا سنرى في iPhone 15 Pro أزرار لمسية للصوت بالإضافة إلى زر التشغيل.

ويمكن للأزرار اللمسية تحسين مقاومة الماء وتقليل تآكل الجهاز عن طريق الحد من الأجزاء المتحركة.

مجرد تسريبات

ويبدو أنه من غير المحتمل أن يأتي التغيير في طرازات iPhone 15 العادية. وسيكون متاحًا فقط على أجهزة iPhone 15 Pro الأكثر تكلفة، وفقًا لما ذكره المطلعون.

وأبرز المصدر أن الأمر يتعلق بتسريبات فقط، كما أن آبل لم تؤكد هذه المعلومات أو تنفيها.