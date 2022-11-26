تفاؤل جماهير الأخضر بالفوز على بولندا اليوم

تترقب الجماهير السعودية والعربية والعالمية، مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، أمام نظيره البولندي، والتي تقام في الرابعة عصراً على ملعب المدينة التعليمية ضمن مباريات دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

سعادة وتفاؤل

وبحسب فيديو لقناة الكاس القطرية، اليوم السبت، يسود تفاؤل كبير وسط الجماهير السعودية بتحقيق المنتخب الوطني الأول، فوزاً جديداً ومميزاً على بولندا عصر اليوم كما تحقق على المنتخب الأرجنتيني على ملعب لوسيل الثلاثاء الماضي.

طريق الانتصارات

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواصلة تألقه مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وتحقيق الفوز على بولندا في مونديال قطر 2022.

ويواجه الأخضر، منتخب بولندا الأول لكرة القدم، اليوم السبت، على استاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

وينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، يليه بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما تتذيل الأرجنتين الترتيب بدون رصيد.