تفاصيل ضبط هجوم سيبراني من 79 دولة

أشار رئيس منظمة الإنتربول، اللواء أحمد الريسي، إلى أن الإنتربول نجح هذا العام في ضبط أكبر عملية هجوم سيبراني من 79 دولة، أغلبها في آسيا.

فيديو | رئيس منظمة الإنتربول اللواء د. أحمد الريسي: الإنتربول نجح هذا العام في ضبط أكبر عملية هجوم سيبراني من 79 دولة أغلبها في آسيا#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022#الإخبارية pic.twitter.com/oxmoxOwc2j — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2022

تفاصيل العملية

وأضاف اللواء أحمد الريسي في تصريحات لفضائية الإخبارية قائلًا: خلال هذا العام قمنا بـ28 عملية، ولكن إحدى العمليات المؤثرة بالنسبة لي كانت في 79 دولة، حيث تم مداهمة ما يقارب 1770 مركز اتصال والقبض على 3000 مشتبه، و2000 متخصص في التزوير.

وتابع رئيس منظمة الإنتربول: كما تم تجميد 4000 حساب بنكي في آسيا وإفريقيا ودول أخرى من مختلف بلاد العالم، وذلك ضمن الـ79 دولة.