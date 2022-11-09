Icon

احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد Icon الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم Icon قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار Icon نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر Icon تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية Icon وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد Icon السكران يطمئن محبيه وينفي إصابته بمرض خطير Icon السعودية تذهل حضور WTM Icon قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر Icon الإطاحة بالمتلفظ على رجل الأمن بحائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أغلبها في آسيا

تفاصيل ضبط هجوم سيبراني من 79 دولة

2022-11-09 الساعة 9:23
تفاصيل ضبط هجوم سيبراني من 79 دولة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أشار رئيس منظمة الإنتربول، اللواء أحمد الريسي، إلى أن الإنتربول نجح هذا العام في ضبط أكبر عملية هجوم سيبراني من 79 دولة، أغلبها في آسيا.

تفاصيل العملية

وأضاف اللواء أحمد الريسي في تصريحات لفضائية الإخبارية قائلًا: خلال هذا العام قمنا بـ28 عملية، ولكن إحدى العمليات المؤثرة بالنسبة لي كانت في 79 دولة، حيث تم مداهمة ما يقارب 1770 مركز اتصال والقبض على 3000 مشتبه، و2000 متخصص في التزوير.

وتابع رئيس منظمة الإنتربول: كما تم تجميد 4000 حساب بنكي في آسيا وإفريقيا ودول أخرى من مختلف بلاد العالم، وذلك ضمن الـ79 دولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 نجوم من الهلال لم ينتقلوا إلى...
الرياضة

3 نجوم من الهلال لم ينتقلوا إلى...

الرياضة
خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع العليمي
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع العليمي

السعودية اليوم
قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين
العالم

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين

العالم
3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات
تكنولوجيا

3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات

تكنولوجيا
صالح الشهري يُنهي معاناة الأخضر
كأس العالم

صالح الشهري يُنهي معاناة الأخضر

كأس العالم
الإعلام الصيني يعلق على طريقة خروج هو...
العالم

الإعلام الصيني يعلق على طريقة خروج هو...

العالم
مساعي تطلق المرحلة الأخيرة من نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي تطلق المرحلة الأخيرة من نماء واكتفاء

السعودية اليوم
معاناة أهالي العزيزية مع العمالة: عشوائية ولا...
السعودية اليوم

معاناة أهالي العزيزية مع العمالة: عشوائية ولا...

السعودية اليوم