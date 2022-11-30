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بينهم فتاتان

تفكيك شبكة لترويج المخدرات والاتجار بالبشر بتونس

2022-11-30 الساعة 12:11
تفكيك شبكة لترويج المخدرات والاتجار بالبشر بتونس
المواطن - متابعة

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فككت السلطات التونسية، الثلاثاء، شبكة لترويج المخدرات والاتجار بالبشر.

وأفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان له، أن دورية مشتركة بين فرقتي مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر ببنعروس، تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة في ترويج المخدرات والاتجار بالبشر من خلال تنظيم عمليات لاجتياز الحدود خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

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23 تهمة

وأردف المتحدث أنه تم إلقاء القبض على العنصر الرئيسي بالشبكة، حيث تبين أنه صادر بحقه 23 أمرًا بضبطه من قبل الجهات الأمنية والقضائية، وذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وترويج المخدرات، واجتياز الحدود خلسة، والاعتداء بالعنف على الآخرين والسرقةـ وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفت المتحدث إلى أنه تم كذلك ضبط 6 أشخاص من عناصر الشبكة، من بينهم فتاتان، والتحفظ على ثلاث دراجات نارية ومبلغ مالي من العملة التونسية.

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