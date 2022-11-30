تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، تعديل مواعيد فتح التسجيل للاختبار التخصصي للرخص المهنية للوظائف التعليمية، لإتاحة المزيد من الوقت للتسجيل واختيار المقرات المناسبة.
وخصصت هيئة تقويم التعليم على حسابها بموقع التواصل “تويتر” مواعيد للتسجيل للنساء والرجال لمن هم على رأس العمل ولجميع المعلمين على أن ينتهي التسجيل في 5 يناير 2023.
– لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية) بداية من 20 نوفمبر 2022.
– للجميع بداية من 23 نوفمبر 2022.
– يستمر التسجيل حتى 5 يناير 2023.
– لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية) بداية من 27 نوفمبر.
– للجميع بداية من 30 نوفمبر.
– يستمر التسجيل حتى 5 يناير 2023.
ونوهت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتسجيل لاختبارات الرخص المهنية التخصصي من خلال موقع المركز الوطني للقياس: e-services.etec.gov.sa