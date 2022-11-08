تقييم الحوكمة يورط الرؤساء التنفيذيين بـ5 أندية

أثار حرمان 5 أندية من الحصول على الدعم المالي المستحق عن الحوكمة المخصص للربع الأول لموسم 2022/ 2023، حالة من الغضب.

تقييم الحوكمة يحرم 5 أندية

وأعلن فريق استراتيجية دعم الأندية بالأمس عن الأندية المستحقة للدعم، وفشلت أندية النصر، والاتحاد، والأهلي، والفيحاء، والخليج في تحقيق المستهدفات، ليتم حرمانها من الدعم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، يُعد الهلال والشباب الأنجح، حيث سيحصل كل منهما على دعم مالي يُقدر بـ7 ملايين ريال عن الربع الأول للموسم الحالي، وذلك بعد تواجدهما في الفئة أ من التقييم.

محاسبة المخطئ

وأبدى الإعلامي الرياضي جمال عارف استياءه من عدم حصول أكثر من ناد على الدعم، وقال: “الأندية التي فشلت في الحوكمة لابد أن يحاسب كل رئيس تنفيذي من قبل الإدارة، خصوصًا وأنهم يتقاضون رواتب شهرية عالية”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كم مليون خسرتها الأندية التي فشلت في تحقيق الحوكمة، وهي الملايين التي كانت ستضخ في خزائن هذه الأندية كدعم من وزارة الرياضة”.