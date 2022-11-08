تكسير الصحون بالجامعة اجتهاد لجذب الانتباه

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بعد ردود الفعل الغاضبة التي أثارها مقطع تكسير الصحون في إحدى كليات الطب بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، نفى الدكتور مشعل العقيل، استشاري الطب النفسي، وجود علاقة بين سلوك “تكسير الصحون” وتخفيف الضغوط أو تحسين الصحة النفسية.
د. مشعل العقيل (استشاري الطب النفسي): لا يوجد أي إثبات علمي يؤكد أن سلوك "تكسير الصحون" يخفف الضغوط أو يحسن الصحة النفسية @AlaqeelMe@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/81whMVdJWH
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 7, 2022
وأضاف العقيل، خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية” أنه كانت هناك محاضرة تتحدث عن التوازن النفسي بين الحياة الاجتماعية والحياة الأكاديمية، وعلى هامش المحاضرة كان هناك اجتهاد غير موفَّق من بعض الطلاب بإقامة هذه الفعالية لجذب الانتباه والحضور للمكان، ولم تكن مقررة من ضمن النشاط.
وكشف الدكتور مشعل العقيل تفاصيل المقطع المنتشر لمجموعة من الطلاب، وهي الواقعة التي حدثت في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بفرعها بالأحساء، وهم يقومون بـ”تكسير صحون” بحجة إزالة الضغوطات، وتحسين الصحة النفسية.
ولفت العقيل إلى أنه تمت مساءلة الطالب المسؤول عن إقامة الفعالية، ومعرفة الأسباب التي دعته إلى أن يقيم نشاطًا غير موجود في الوصف الخاص للنشاط الطلابي.