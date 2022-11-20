تلبسوا زين وشبوا ناركم مع أول موجات الشتاء الفعلي

قال خبير الطقس والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن الأسبوع الجاري يشهد أيام برد الأحيمر، داعيًا المواطنين بالقول “تلبسوا زين وشبوا ناركم”.

موجات مستوردة

وأوضح الزعاق خلال فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية” إن أول موجات البرد هو برد “غياب الأحيمر”، والأحيمر يسميه العرب بـ”قلب العقرب”، لافتًا إلى أن موجات الحر هي “حر الكنه”.

وأضاف أن “البرد والحر عبارة عن موجات مستوردة تؤثر علينا، فمنخفض الهند يؤثر علينا طوال فترة الصيف، والمرتفع السيبيري يؤثر علينا طوال فترة الشتاء”.

وناشد “تلبسوا زين وشبوا ناركم.. هالأسبوع هي أيام برد الأحيمر.. وهي أول موجات الشتاء الفعلي وهو برد عارض لا يدوم طويلًا”.

موعد دخول الشتاء

وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، كشف في وقت سابق، عن المدة الزمنية المتبقية لدخول فصل الشتاء.

وأوضح القحطاني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “11 يوما تفصلنا عن دخول فصل الشتاء أرصاديًا”، مضيفًا أن المناطق الشمالية تستقبل أولى الموجات الباردة.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة.