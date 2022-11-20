تنبيهان لمستخدمي الطرق بمكة والمنطقة الشرقية

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وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهان لمستخدمي الطرق بمنطقتي مكة المكرمة والشرقية، وذلك مع استمرار الأجواء الماطرة ونشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة.
ونبه أمن الطرق في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (الكامل- رهاط -مدركة- هدى الشام)، بأنها قد تشهد سحبًا رعدية ممطرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
كما نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من (الجبيل- الخبر- الظهران – الدمام-القطيف – رأس تنورة) بأن المنطقة قد تشهد رياحًا نشطة يصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأعربت عن أملها من مستخدمي الطرق بأخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.