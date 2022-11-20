Icon

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة

تنبيهان لمستخدمي الطرق بمكة والمنطقة الشرقية

2022-11-20 الساعة 7:13
تنبيهان لمستخدمي الطرق بمكة والمنطقة الشرقية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهان لمستخدمي الطرق بمنطقتي مكة المكرمة والشرقية، وذلك مع استمرار الأجواء الماطرة ونشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة.

سحب بمكة

ونبه أمن الطرق في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (الكامل- رهاط -مدركة- هدى الشام)، بأنها قد تشهد سحبًا رعدية ممطرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

قد يهمّك أيضاً
Img

مؤتمر يستعرض الاستعدادات للمعسكر العلمي لأيتام المملكة “مسبار 6”

Img

معايشة لثقافة الفلبين وعاداتها في موسم الرياض

المنطقة الشرقية

كما نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من (الجبيل- الخبر- الظهران – الدمام-القطيف – رأس تنورة) بأن المنطقة قد تشهد رياحًا نشطة يصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأعربت عن أملها من مستخدمي الطرق بأخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير