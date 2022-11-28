تنبيهان من الأرصاد لأهالي تبوك : أمطار وسيول وشبه انعدام الرؤية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر في الأرصاد السعودية تنبيهين متقدمين لأهالي تبوك حول الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.

طقس تبوك

ويشمل الإنذار الأول محافظات الوجه وأملج والأجزاء الساحلية بشكل عام حيث تتأثر تلك المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

أما عن التأثيرات المصاحبة للحالة فتشمل نشاط الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول إضافة إلى شبه انعدام في الرؤية.

وتمتد الحالة من الساعة 11 من مساء اليوم وحتى الثانية من مساء الغد.

أما الحالة الثانية فتشمل محافظة ضباء خاصة نيوم شرما إضافة إلى الأجزاء الساحلية حيث تتأثر تلك المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

أما عن التأثيرات المصاحبة للحالة فتشمل نشاط الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول إضافة إلى شبه انعدام في الرؤية.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وتشمل الأجزاء الساحلية، في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.