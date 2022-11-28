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يجب الالتزام بوقت العمرة

تنبيه من الأمن العام للمعتمرين

2022-11-28 الساعة 10:12
تنبيه من الأمن العام للمعتمرين
المواطن - الرياض

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وجَّهت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الاثنين، تنبيهًا للراغبين في أداء العمرة بالالتزام بالوقت والتاريخ وعدم مخالفة الأنظمة.

وقال الأمن العام في حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: ضيف الرحمن.. التزم في أداء العمرة بالتاريخ والوقت المحدد في التصريح.

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تصاريح العمرة

ويسمح النظام بإصدار تصاريح أداء العمرة لمن لم تثبت إصابته بفيروس كورونا، من خلال الحجز المسبق لتصريح العمرة عن طريق أحد التطبيقين (نسك أو توكلنا) من خلال الحساب المباشر للمعتمر أو عن طريق إضافة الشخص كمرافق في تطبيق نسك.

كما يسمح النظام بأداء العمرة للفئة العمرية من 5 سنوات فما فوق لمن لم تثبت إصابته بفيروس كورونا.

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