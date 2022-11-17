توبيخ والي وهران لبائع على الطريق يثير تعاطف الملايين

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تعاطفًا مع بائع طعام على الطريق، بسبب ما اعتبره البعض عبارة مهينة وجهها والي وهران (محافظ محافظة وهران)، لهذا البائع.

ورفض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الطريقة الاستعلائية التي يتعامل بها بعض المسؤولين في الإدارات المحلية.

تفاصيل الواقعة:

ووقعت الحادثة في بلدية السانية بولاية وهران، حيث كان الوالي سعيد سعيود في جولة تفقدية مصحوبًا بالكاميرات. وعندما وقعت عينه على كشك بسيط يبيع الطعام على قارعة الطريق، توجه إلى صاحبه بغضب ونهره قائلًا: هز قشك وامشِ، أي احمل أغراضك واذهب، فما كان من البائع المذهول من حضور الوالي أمامه مع رجال الشرطة والمسؤولين، إلا الامتثال دون أن يستطيع الدفاع عن نفسه.

تريند:

وسرعان ما انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحول إلى تريند، وأصبح المواطن البسيط نجمًا حقيقيًّا تتسابق عليه الكاميرات، بعد أن أبدى الجزائريون تضامنًا منقطع النظير نحوه. بينما جرّت هذه العبارة على والي وهران السخط، واعتبره المعلقون مثالًا للمسؤول الذي يتعامل بتعالٍ مع المواطنين مستقويًا بالمنصب، بينما دعاه البعض لتصحيح سلوكه مع البائع وإكرامه.

وقال البائع: إنه أحس بالإهانة من طريقة كلام الوالي معه، وأوضح أن تلك العبارة تركت فيه أثرًا كبيرًا. وذكر أنه إنسان فقير يعول عائلة كاملة، ولا يجد من طريقة للحصول على رزقه إلا من خلال بيع الطعام الذي تحضره له زوجته في البيت. وظهر أبناء البائع وهم يناشدون السلطات ترك أبيهم يعمل؛ لأنه لا يوجد لهم مصدر رزق آخر.