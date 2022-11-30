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دخول طائرات حربية صينية روسية

توترات واحتكاكات جوية بين كوريا الجنوبية والصين

2022-11-30 الساعة 1:26
توترات واحتكاكات جوية بين كوريا الجنوبية والصين
المواطن - متابعة

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أرسلت كوريا الجنوبية مقاتلات بعد دخول طائرات حربية صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي.

احتكاكات جوية

وأمر جيش كوريا الجنوبية، بالإقلاع الفوري لطائرات مقاتلة بعد دخول طائرتين حربيتين صينيتين وست طائرات حربية روسية منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء.

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وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيؤول، أن القاذفتين الصينيتين من طراز إتش-6 قامتا بالدخول مرارًا والخروج من منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية قبالة السواحل الجنوبية والشمالية الشرقية.

روسيا والصين

وذكرت الهيئة أن الطائرتين عادتا إلى المنطقة بعد ساعات من اتجاه بحر اليابان، المعروف في كوريا باسم البحر الشرقي وانضمت إليهما الطائرات الحربية الروسية التي شملت قاذفات من طراز تي يو-95 ومقاتلات سوخوي-35.

ونقلت رويترز عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية قولها إن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية. ومنطقة الدفاع الجوي تختلف عن المجال الجوي لأي دولة، فهي المنطقة التي قد تطلب فيها الدول من الطائرات الأجنبية اتخاذ إجراءات معينة لتحديد هويتها لمنع الاشتباكات العرضية.

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