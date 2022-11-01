توتنهام يواجه مارسيليا بدون كونتي

يواجه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي منافسه مارسيليا الفرنسي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

غياب كونتي

يفتقد فريق توتنهام هوتسبير لجهود مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي خلال المواجهة المرتقبة للفريق اليوم أمام مرسيليا.

وشارك بيير إيميلي هويبيرج، لاعب وسط توتنهام، في المؤتمر الصحفي للمباراة رفقة المدرب المساعد كريستيان ستيليني، بعد قرار كونتي بعد حضور المؤتمر الصحفي عقب طرده في نهاية المباراة أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي، الأسبوع الماضي.

عقوبة الغضب

ظهر كونتي غاضبًا بعد إلغاء هدف سجله هاري كين في الوقت بدل الضائع من المباراة التي أمام سبورتينج، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

وبسبب عقوبة الإيقاف سيغيب كونتي عن المباراة أمام مرسيليا ضمن المجموعة الرابعة.