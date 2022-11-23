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توزيع الحلويات في سوريا احتفالًا بفوز المنتخب السعودي

2022-11-23 الساعة 12:44
توزيع الحلويات في سوريا احتفالًا بفوز المنتخب السعودي
المواطن - الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي احتفال مواطنين سوريين من كفر تخاريم بريف إدلب، بفوز منتخب السعودية على نظيره الأرجنتيني، في مونديال قطر 2022، بتوزيع الحلويات على المارة والجيران.

وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني (2/ 1) في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهايات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

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وحوَّل الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني حيث سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.

وسيلعب المنتخب السعودي ضد بولندا في 26 نوفمبر الحالي، بينما سيواجه المنتخب المكسيكي في 30 من الشهر ذاته.

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