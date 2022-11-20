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قبل مباراة قطر والإكوادور

توزيع المسك والعود يُبهر جمهور المونديال

2022-11-20 الساعة 10:34
توزيع المسك والعود يُبهر جمهور المونديال
المواطن - الرياض

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قامت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس العالم 2022، بتقديم هدايا للجماهير قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بالمونديال، التي جمعت منتخبي قطر والإكوادور.

توزيع المسك والعود

وتوجهت الجماهير إلى استاد البيت، مساء اليوم الأحد، لحضور مباراة قطر والإكوادور، لتتفاجأ بتوزيع عطور المسك والعود بمناسبة افتتاح كأس العالم 2022.

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توزيع المسك والعود لجماهير المونديال 1
توزيع المسك والعود

وانتشرت الصور عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأبدت الجماهير سعادتها بهذه اللافتة الطيبة، مؤكدين أن نسخة المونديال الحالية ستكون استثنائية، وتمنوا التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة.

توزيع المسك والعود لجماهير المونديال 1
توزيع المسك والعود

وأثنت الجماهير على حفل الافتتاح المبهر الذي أُقيم على استاد البيت قبل انطلاق مباراة قطر والإكوادور، وأكدوا أن هذا الحفل هو الأفضل على الإطلاق.

توزيع المسك والعود لجماهير المونديال 1
توزيع المسك والعود

خسارة قطر في المونديال

على الجانب الآخر، انتهت مباراة منتخب قطر الأول لكرة القدم ضد نظيره الإكوادوري؛ في افتتاح نهائيات المونديال بخسارة العنابي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد منتخب قطر الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2022، والتي تضم هولندا والسنغال، بجانب الإكوادور، ويأمل العنابي في استعادة توازنه سريعًا وتحقيق نتائج إيجابية في مبارياته المقبلة.

قطر ضد الإكوادور
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

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