توفير قوارب صيد لمستفيدي مشروع تمكين

سلمت جمعية عمق الخيرية بمحافظة أملج مستفيدي مشروع تمكين الأسر، قوارب صيد الأسماك، وذلك بدعم من مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الجميح الأهلية.

يهدف هذا المشروع إلى توفير مصدر دخل للأسر من أعمالهم الخاصة، لاسيما أن أهالي مركز عمق يقطنون بالقرب من بحر أملج.

أفضل المشاريع

بدوره، قال رئيس الجمعية عيد الجهني: إن هذا المشروع يعد من أفضل المشاريع استدامة ونفعًا للأسر بمركز عمق.

وأضاف الجهني: أن مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الجميح سباقة لدعم مشاريع الجمعية، وتعد من أفضل المؤسسات الخيرية التي لها فضل كبير بعد الله في تبني ودعم العديد من المشاريع والبرامج الخيرية.