توقعات الجماهير بفوز الأخضر على المكسيك اليوم

تصدر هاشتاق #السعوديه_المكسيك هاشتاقات موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء، قبل المباراة المرتقبة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره المكسيكي والمقرر لها مساء اليوم على ملعب لوسيل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مونديال قطر 2022.

إنجاز 1994

وتمنت الجماهير السعودية والعربية عبر تويتر، فوز المنتخب السعودي بمباراة اليوم على المكسيك وصعود الأخضر إلى الدور التالي من البطولة في تكرار لإنجاز المنتخب السعودي بمونديال أمريكا عام 1994.

أمنيات ودعوات

وتسابقت الجماهير العربية والسعودية بالدعاء للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشهير بـ ( الأخضر ) في مباراة اليوم أمام المكسيك، والدعوات بالتوفيق للمنتخب وصقور الأخضر.

مبروك مقدمًا

وقال مواطن عبر تويتر: إن شاء الله نقول ألف مبروك للوطن اليوم.

وأضاف آخر: اليوم موعدنا نحتفل بعد المباراة.

توقعات

وتوقعت مواطنة فوز المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 على المكسيك مساء اليوم على ملعب لوسيل.

وتوقعت مواطنة أخرى فوز السعودية بنتيجة هدف دون رد على المكسيك.

وتوقع مواطن بفوز المنتخب بنتيجة 2-0 على المكسيك أيضًا