توقعات الجماهير بفوز الأخضر على المكسيك اليوم

تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة المجد الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية
تصدر هاشتاق #السعوديه_المكسيك هاشتاقات موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء، قبل المباراة المرتقبة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره المكسيكي والمقرر لها مساء اليوم على ملعب لوسيل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مونديال قطر 2022.
وتمنت الجماهير السعودية والعربية عبر تويتر، فوز المنتخب السعودي بمباراة اليوم على المكسيك وصعود الأخضر إلى الدور التالي من البطولة في تكرار لإنجاز المنتخب السعودي بمونديال أمريكا عام 1994.
وتسابقت الجماهير العربية والسعودية بالدعاء للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشهير بـ ( الأخضر ) في مباراة اليوم أمام المكسيك، والدعوات بالتوفيق للمنتخب وصقور الأخضر.
وقال مواطن عبر تويتر: إن شاء الله نقول ألف مبروك للوطن اليوم.
وأضاف آخر: اليوم موعدنا نحتفل بعد المباراة.
وتوقعت مواطنة فوز المنتخب السعودي بنتيجة 2-1 على المكسيك مساء اليوم على ملعب لوسيل.
وتوقعت مواطنة أخرى فوز السعودية بنتيجة هدف دون رد على المكسيك.
وتوقع مواطن بفوز المنتخب بنتيجة 2-0 على المكسيك أيضًا