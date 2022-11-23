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تشمل مكة والمدينة وتبوك

توقعات بأمطار رعدية وجريان السيول لمدة 3 أيام

2022-11-23 الساعة 4:21
توقعات بأمطار رعدية وجريان السيول لمدة 3 أيام
المواطن - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة، فضلًا عن جريان السيول من مساء اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

أمطار رعدية وسيول

وقال المركز الوطني إن مخرجات النماذج العددية لا تزال تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وقد تؤدي إلى جريان السيول من مساء اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أن الحالة المطرية تشمل أجزاءً من مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، والليث)، المدينة المنورة (المدينة المنورة، ينبع، وادي الفرع، العيص، العلا)، وتبوك (أملج، تيماء).

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية.

أبشروا بالخير

من جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “هناك فرصة سيول تمتد على الشمالية وحائل والجوف وتبوك”.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني “يا أهل جدة وينبع أبشروا بالخير والأمطار متوقع أن تعيشوا أيامًا جميلة وممطرة”.

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