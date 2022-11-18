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بحسب المركز الوطني للأرصاد

توقعات بأمطار غزيرة على حائل حتى الواحدة

2022-11-18 الساعة 12:34
توقعات بأمطار غزيرة على حائل حتى الواحدة
المواطن - الرياض

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أمس الخميس، عن احتمال سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل حتى الواحدة صباحًا.

ونشر الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” تنبيهًا صادرًا من المركز الوطني للأرصاد بشأن توقعات سقوط الأمطار بمنطقة حائل، والتي تشمل- الشنان- الغزالة والكهفة- المستجدة- بقعاء- حائل- سميراء- غزالة- موقق.

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تحذير جوي

كان المركز الوطني للأرصاد في المملكة قد حذر من حالة الطقس المضطربة على عدد من المناطق، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار والبرد الشديد، للإعلان عن بدء فصل الشتاء.

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