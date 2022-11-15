توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

توقع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة في ساعات فجر غد الأربعاء الموافق 22 ربيع الآخر وسم 1444هـ.

أمطار غزيرة

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “حسب المراصد متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد مع ساعات فجر يوم الأربعاء على أجزاء من مكة والمدينة وتبوك والشمالية والجوف وحائل وعسير والباحة وجازان تمتد للعراق والأردن والكويت وفلسطين ولبنان وسوريا”.

كما توقع أن تهب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على الوسطى.

استمرار الأمطار حتى السبت

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى السبت المقبل.

وقال المركز في بيان صادر عنه أمس الاثنين، إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق يصاحبها التأثيرات التالية تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية.

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