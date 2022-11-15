توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

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توقع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة في ساعات فجر غد الأربعاء الموافق 22 ربيع الآخر وسم 1444هـ.
وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “حسب المراصد متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد مع ساعات فجر يوم الأربعاء على أجزاء من مكة والمدينة وتبوك والشمالية والجوف وحائل وعسير والباحة وجازان تمتد للعراق والأردن والكويت وفلسطين ولبنان وسوريا”.
كما توقع أن تهب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على الوسطى.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى السبت المقبل.
وقال المركز في بيان صادر عنه أمس الاثنين، إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق يصاحبها التأثيرات التالية تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.