توقعات بأمطار وسيول الثلاثاء والأربعاء على 6 مناطق

نوَّه المركز الوطني للأرصاد بأمطار من متوسطة إلى غزيرة “تؤدي لجريان السيول” يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين -بمشيئة الله- على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك و”أجزائها الساحلية”.

الحالات المطيرة

وأوضح المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن الأمطار تشمل أيضاً مناطق الجوف، وحائل، والحدود الشمالية؛ لافتاً النظر إلى إصدار المركز تفاصيل عن هذه الحالات المطرية في تقرير خاص لاحقاً.

توخي الحذر

ودعا الجميع إلى الانتباه والتقيد بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة معلومات الطقس عبر NCM الذي يعمل على مدار الساعة للموافاة بآخر المستجدات.