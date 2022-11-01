توقعات باستمرار الأمطار بالجوف والشمالية

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، حيث تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تستمر الأمطار خلال الساعات القادمة.
في سياق آخر، ذكرت مراكز أرصاد بدول عربية، أن التقلبات الحالية سببها منخفض جوي في طبقات الجو العليا مرفق بكتلة هوائية باردة، مما يسبب اضطرابات في الجو بعدة دول عربية بينها مصر والمملكة والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق.