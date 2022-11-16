توقعات باستمرار الجبهة الباردة غدًا

توقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي، أن يستمر غدًا الخميس تأثير الجبهة الباردة، فيما يمتد حزام رعدي شرق وجنوب حائل مرورًا بشمال القصيم وغرب حفر الباطن.

طقس الخميس والجمعة

وقال العصيمي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “غدًا الخميس يستمر تأثير الجبهة الباردة وحزام رعدي بإذن الله يمتد شرق وجنوب حائل مرورًا بشمال القصيم وغرب حفر الباطن “.

وأضاف “صباح الجمعة يصل تأثير الجبهة الباردة حفر الباطن والكويت وشمال المنطقة الشرقية بالتزامن مع فرص الأمطار الرعدية”.

أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى السبت المقبل. وأوضح المركز في بيان صادر عنه، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق يصاحبها التأثيرات التالية تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية.

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