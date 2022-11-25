توقعات بحالة جوية غزيرة تبدأ الثلاثاء المقبل

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توقع الخبير المناخي عبدالله الحربي، عن حدوث حالة جوية غزيرة بداية من يوم الثلاثاء القادم؛ بسبب مرور منخفض جوي على شمال البحر الأحمر يمر إلى وسطه.
وأوضح الحربي على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المناطق التي ستتأثر بالحالة الجوية هي تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية وأجزاء من حايل والقصيم والجنوبية الغربية.
وتشهد مدن المملكة حالة غير مستقرة في الطقس، وعلى إثرها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.