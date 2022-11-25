Icon

موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سببها منخفض جوي

توقعات بحالة جوية غزيرة تبدأ الثلاثاء المقبل

2022-11-25 الساعة 9:04
توقعات بحالة جوية غزيرة تبدأ الثلاثاء المقبل
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

توقع الخبير المناخي عبدالله الحربي، عن حدوث حالة جوية غزيرة بداية من يوم الثلاثاء القادم؛ بسبب مرور منخفض جوي على شمال البحر الأحمر يمر إلى وسطه.

مناطق التأثر

وأوضح الحربي على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المناطق التي ستتأثر بالحالة الجوية هي تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية وأجزاء من حايل والقصيم والجنوبية الغربية.

قد يهمّك أيضاً
Img

مسيرة الفرح تجوب الدمام احتفالًا بالمنتخب السعودي

Img

أمطار بمكة المكرمة والباحة حتى الـ 11 مساء

مخاطر محتملة

وتشهد مدن المملكة حالة غير مستقرة في الطقس، وعلى إثرها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض
العالم

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

العالم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة
الرياضة

بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة

الرياضة
الوضع الدولي في خطر
العالم

الوضع الدولي في خطر

العالم
مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟
السعودية اليوم

مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟

السعودية اليوم
المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب
الرياضة

المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

الرياضة
تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11
العالم

تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11

العالم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم