توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب

توقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن تكون هناك حالة مطرية شتوية تستقبلها المنطقة مع بداية إجازة الطلاب المقررة بدءًا من يوم الخميس المقبل.

وقال الجهني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “حالة مطرية شتوية تستقبلها المنطقة مع بداية إجازة الطلاب والتأثير يشمل الغربية والشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى”.

أول إيام الإجازة

ومن المقرر أن تبدأ غدًا الأحد، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للطلاب بالمدارس والجامعات للعام 1444هـ، والتي تجرى لمدة 4 أيام.

ويكون أول أيام إجازة الفصل الدراسي الأول الخميس، حيث تستمر لمدة 10 أيام متواصلة للعودة مجددًا بعدها للدراسة.