Icon

أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح Icon ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية Icon ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي Icon بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي Icon محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان تبادل 5 مذكرات تفاهم Icon 10 معلومات عن القصر الكبير في بانكوك Icon ولي العهد يلتقي ملك تايلاند Icon طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم ! Icon أي الأندية أكثر دعمًا للمنتخب بالدوليين في كأس العالم؟ Icon الریاض تحتضن قمة رایز أب الحدث الأكبر لریادة الأعمال بالشرق الأوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التأثير يشمل الغربية والشمالية والوسطى

توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب

2022-11-19 الساعة 11:56
توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن تكون هناك حالة مطرية شتوية تستقبلها المنطقة مع بداية إجازة الطلاب المقررة بدءًا من يوم الخميس المقبل.

وقال الجهني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “حالة مطرية شتوية تستقبلها المنطقة مع بداية إجازة الطلاب والتأثير يشمل الغربية والشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى”.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات من بردية فجر شرق تبوك

Img

المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

أول إيام الإجازة

ومن المقرر أن تبدأ غدًا الأحد، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للطلاب بالمدارس والجامعات للعام 1444هـ، والتي تجرى لمدة 4 أيام.

ويكون أول أيام إجازة الفصل الدراسي الأول الخميس، حيث تستمر لمدة 10 أيام متواصلة للعودة مجددًا بعدها للدراسة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن: الدعم 10 نوفمبر
حصاد اليوم

حساب المواطن: الدعم 10 نوفمبر

حصاد اليوم
عطاء التعليمية تربح 70.6 مليون ريال
السوق

عطاء التعليمية تربح 70.6 مليون ريال

السوق
جيبوتي تعمل مع السعودية ومصر لأجل المناخ
السعودية اليوم

جيبوتي تعمل مع السعودية ومصر لأجل المناخ

السعودية اليوم
ضرب رجل دين إيراني وطرحة أرضًا  
العالم

ضرب رجل دين إيراني وطرحة أرضًا  

العالم
جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !
الرياضة

جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !

الرياضة
روسيا تحشد 300 ألف جندي
العالم

روسيا تحشد 300 ألف جندي

العالم
الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده
حصاد اليوم

الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده

حصاد اليوم
لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة
السعودية اليوم

لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة

السعودية اليوم