توقعات بحالة ممطرة على 7 مناطق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة ممطرة على 7 مناطق بداية من نهاية الأسبوع القادم، حيث تشمل الحالة كلاًّ من “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الشرقية والقصيم”.

وتوقع المركز، أن تبدأ هذه الحالة اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل، مضيفاً أن هذه الحالة قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق التي تشهدها.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتأثر مناطق الرياض والقصيم بالعوالق الترابية والأتربة المثارة قد يمتد تأثيرها إلى منطقة حائل.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير,وكذلك على الأجزاء الشمالية والمنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.